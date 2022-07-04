Про це повідомив керівник Військової адміністрації Кривого Рогу у Facebook.
Олександр Вілкул закликав містян переходити на українську, оскільки під час захисту держави варто враховувати не тільки військовий фронт, а й культурний. У Кривому Розі вирішили не “рубати з плеча”, а спочатку влаштувати курси для містян та дітей.
Для клубів запропоновано перелік шкільних та не шкільних закладів, у яких є укриття, щоб швидко відвести дітей у випадку повітряної тривоги. Локації об’єктів не названо через безпекові заходи, але у кожному районі є відповідальна особа, яка наддасть всю необхідну інформацію.
Онлайн-курси “Говоримо українською правильно” триватимуть два місяці. Відкриті мовні клуби “Спілкуймося українською” проводитимуть щосереди та щосуботи. Навчання передбачатиме теоретичну частину, наприклад, як ставити наголос, які слова доцільно використовувати у тих чи інших випадках, як відійти від суржику, як написати заяву, автобіографію тощо. Практичну частину буде присвячено культурі мовлення.
До клубів будуть запрошувати спікерів, зокрема молодих криворізьких митців. У такий спосіб ВА планує популяризувати творчість земляків – поетів, письменників, художників тощо.
Також представники бібліотеки розповідатимуть про літературні новинки. Учасникам занять дозволено брати книги, щоб прочитати їх вдома, або скористуватися онлайн-форматом читання. Щодо останнього посилання надаватимуть бібліотекарі.
- Нагадаємо, #Букви розпочинають цикл матеріалів про масштабні російські злочини проти основи української самобутності. Перший матеріал охоплює лінгвоцид, організований Російською імперію та, згодом, Радянським Союзом.
- На тлі повномасштабного вторгнення Google та YouTube продовжують рекомендувати українцям російське. За посиланням інструкція, як позбутися російської мови в Google та YouTube.