Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області у Facebook.
До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про вибух газу в будинку, розташованому на вулиці Героїв Полку “Азов” Центрально-Міського району. Рятувальники встановили, що вибух трапився у трикімнатній квартирі на другому поверсі.
Внаслідок цього виникла пожежа на загальній площі. Близько 8 ранку займання було ліквідовано.
У семи осіб ситуаційна реакція, від шпиталізації вони відмовились.
Також рятувальники врятували 10 людей. Чотири з них за допомогою спеціальної техніки та шість осіб по сходах. Загиблих немає.
Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Руйнувань тримальних конструкцій не виявлено.
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