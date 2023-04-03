У Кривому Розі стався вибух газу у п'ятиповерхівці, що призвело до пожежі. Внаслідок інциденту постраждали 10 осіб.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області у Facebook.

До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про вибух газу в будинку, розташованому на вулиці Героїв Полку “Азов” Центрально-Міського району. Рятувальники встановили, що вибух трапився у трикімнатній квартирі на другому поверсі.

Внаслідок цього виникла пожежа на загальній площі. Близько 8 ранку займання було ліквідовано.

Серед постраждалих одна дитина. Трьох людей шпиталізували: чоловік, 1956 року народження, який отримав опіки тіла, та дві жінки, 1969 та 1932 років народження, які отримали гостре отруєння продуктами горіння

У семи осіб ситуаційна реакція, від шпиталізації вони відмовились. Також рятувальники врятували 10 людей. Чотири з них за допомогою спеціальної техніки та шість осіб по сходах. Загиблих немає. Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Руйнувань тримальних конструкцій не виявлено.