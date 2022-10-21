У Кривому Розі примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів, які порушили режим енергозбереження.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул в Telegram.

За його словами, 20 жовтня з 17:00 і до самої ночі 19 зведених бригад, що включали представників правоохоронних органів, патрулювали вулиці міста у всіх районах. В результаті патрулювань було виявлено 70 комерційних об’єктів, які порушили режим енергозбереження, внаслідок чого їх примусово відключили від електропостачання.

“Попри приписи відключити зовнішню рекламу та ілюмінацію на всіх об’єктах бізнесу, знайшлися ті, хто вирішив, що наша спільна справа щодо утримання “енергетичного фронту” їх не стосується. Розмова була короткою, а в основному навіть без розмов бригади примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об’єктів”, – розповів Олександр Вілкул.

Також він наголосив, що патрульні бригади працюватимуть усі дні, доки діятиме режим суворої економії електроенергії.

Водночас Олександр Вілкул подякував всім жителям міста та всім підприємцям, хто поставився до збереження електроенергії з відповідальністю.

“У цілому Кривий Ріг показав справжню згуртованість, дисципліну та витримку. Продовжуємо заощаджувати. Всі разом ми впораємося!”, – зазначив голова обласної військової адміністрації міста Кривий Ріг.

Нагадаємо, що через регулярні атаки росіян на енергетичні об’єкти інфраструктури України у державі запроваджують обмеження постачання електроенергії. З 20 жовтня всіх українців закликають до обмеженого використання електроенергії у період з 7:00 по 23:00.

Згідно з інформацією президента України Володимира Зеленського, внаслідок обстрілів в Україні пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. Щоб вберегти працюючу енергосистему від навантажень, українців закликають до серйозних заощаджень, максимально обмеживши використання електроприладів.

Обмеження запроваджують й на інших рівнях. До прикладу, у низці українських міст скоротять кількість електротранспорту на рейсах та відімкнуть вуличне освітлення. Підприємців також просять дотримуватись заощаджень і вимикати підсвічування на своїх закладах.