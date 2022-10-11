Про це повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул в Telegram.
За його словами, рятувальна операція тривала до другої години ночі. У результаті всіх працівників підняли на поверхню.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram додав, що рятувальники швидко ліквідували загоряння, які сталися через російські обстріли. Енергетики повернули світло у більшість знеструмлених осель. Відновлення мереж триває вже другу добу.
Водночас у Дніпрі відремонтовано пошкоджену ракетою вулицу Калинову. По ній знову почав курсувати міський транспорт.
“Російська атака наробила багато біди. Усім вам за добу вдалося зробити неймовірне. Росіяни думають, що своїми ракетами зможуть нас легко зламати. Чорта з два. Ми непохитні. І ми все відновимо”, – підсумував голова ОВА.
Раніше у Дніпропетровській області було знеструмлено 4 шахти.
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