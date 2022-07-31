У Кривому Розі оголосили про пошук колаборантів та коригувальників вогню російсько-окупаційних військ. Якщо інформація підтвердиться на її джерело очікуватиме винагорода від 10 до 50 тисяч гривень.

Про це повідомив голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“На жаль, є деякі, хто підло працює на окупантів. Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, повідомляють про розміщення складів, коригують вогонь. Ці люди теж ходять і живуть поряд із нами”, — зазначив він.

За його словами, українські спецслужби активно працюють у напрямку пошуку злочинців і знаходять їх. Проте найефективнішою ця робота буде, якщо для цього об’єднаються всі.

Міська влада запустила спеціальну гарячу телефонну лінію (+38067-563-02-63) та електронну адресу ([email protected]), де можна повідомляти про зрадників.

Також інформацію можна надати у будь-якому із месенджерів: Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

“Прохання — повідомляти прізвище, ім’я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу та належності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони, про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових, або хто коригує вогонь по нашій території”, — написав голова ОВА.

Також варто назвати номер телефону зрадника, адресу його проживання та інші відомості, які можуть допомогти його встановити. Водночас необхідно надати докладний опис події чи фактів, за можливості додати фото та відео, що вказують, що людина допомагає ворогові.

“Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень”, — наголосив Вілкул.

Якщо це буде агітатор за “рускій мір”, то виплата становитиме 10 тисяч гривень. Однак, знову ж таки, потрібне підтвердження, краще аудіо- чи відеофіксація.