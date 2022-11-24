Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, у місті протягом ночі та на даний час тривають роботи з відновлення електропостачання.

Станом на ранок 24 листопада об’єкти критичної інфраструктури частково під’єднано.

Вілкул також повідомив, що о 4:55 на поверхню було виведено останніх гірників, які застрягли у шахті напередодні увечері. Загалом з-під землі врятували 653 шахтарів.

“Дякую гірничо-рятувальникам та всім службам міста, які брали участь у рятувальній операції”, – написав він.

Як відомо, після масованого ракетного удару Росії по території України 23 листопада, Кривий Ріг залишився повністю знеструмленим.