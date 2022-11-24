У Кривому Розі на поверхню вивели всіх шахтарів, які застрягли під землею 23 листопада після знеструмлення міста, яке вникло внаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, у місті протягом ночі та на даний час тривають роботи з відновлення електропостачання.

Станом на ранок 24 листопада об’єкти критичної інфраструктури частково під’єднано.

Вілкул також повідомив, що о 4:55 на поверхню було виведено останніх гірників, які застрягли у шахті напередодні увечері. Загалом з-під землі врятували 653 шахтарів.

“Дякую гірничо-рятувальникам та всім службам міста, які брали участь у рятувальній операції”, – написав він.

Як відомо, після масованого ракетного удару Росії по території України 23 листопада, Кривий Ріг залишився повністю знеструмленим.