Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.
За його словами, у місті протягом ночі та на даний час тривають роботи з відновлення електропостачання.
Станом на ранок 24 листопада об’єкти критичної інфраструктури частково під’єднано.
Вілкул також повідомив, що о 4:55 на поверхню було виведено останніх гірників, які застрягли у шахті напередодні увечері. Загалом з-під землі врятували 653 шахтарів.
“Дякую гірничо-рятувальникам та всім службам міста, які брали участь у рятувальній операції”, – написав він.
Як відомо, після масованого ракетного удару Росії по території України 23 листопада, Кривий Ріг залишився повністю знеструмленим.
- Станом на ранок 24 листопада у Києві, після чергової масованої ракетної таки РФ на енергооб’єкти України, без електропостачання залишається 70% міста.
- Через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.