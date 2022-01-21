Землетрус зареєстрували о 06:17:15 за київським часом. Його епіцентр знаходився на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км.

“Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше – на верхніх поверхах”, – йдеться в повідомленні Центру.

За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення.