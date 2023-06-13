У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію: загинуло 11 людей

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Станом на 13:00 заявляли, що загинули десять людей. Через трохи більше ніж годину Лисак додав, що тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі.

Відомо про 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Пошуково-рятувальна операція завершена, нині триває розбір конструкцій. Всього внаслідок атаки загинуло 11 людей.

14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби. Цієї ночі низка ракет поцілила по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зокрема окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці та декількох інших об’єктах.