Конституційний суд України заявив, що президент України порушить Конституцію, якщо відсторонить голову суду Олександра Тупицькогоя на прохання Офісу генпрокурора.

Про це йдеться в заяві КСУ на сторінці у Facebook.

Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що направили президентові України клопотання “про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці”.

Як зазначають в суді, статтею 149-1 Конституції визначено перелік підстав припинення повноважень судді КСУ та звільнення його з посади.

Звільнити суддю КСУ можна у разі:

закінчення строку повноважень;

досягнення ним 70 років;

припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;

набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;

його смерті.

“Відсторонити суддю КСУ можна у разі неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я, порушення ним вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку чи нехтування своїми обов’язками, подання ним заяви про відставку чи звільнення”, – зазначають в КСУ.

Рішення про звільнення чи припинення повноважень судді, як наголошують в КСУ, ухвалюють судді КСУ. Для звільнення судді КСУ потрібно щонайменше 12 голосів “За”.

Як зазначають в КСУ, призначені президентом судді не можуть бути відсторонені від посади відповідно до положень частини 2 статті 154 КПК України, оскільки це суперечитиме Конституції.

“Відтак розв’язання питання про відсторонення від посади судді КСУ, голови суду та його заступника відповідно до положень частини другої статті 154 КПК України, на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження суперечитиме статті 149-1 Конституції”, – заявили в суді.