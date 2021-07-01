У кулуарах Верховної Ради в четвер, 1 липня, стався незвичний інцидент: на нардепа з фракції "Слуги народу" Микиту Потураєва напала жінка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Нападницею є Ірма Крат, яка позиціонує себе як “журналістка та громадська діячка”.

Напад стався в кулуарах ВР на третьому поверсі, в оновленому прес-пойнті, де нардепи зазвичай дають брифінги.

Потураєв і ще кілька депутатів збиралися дати брифінг й оголосити про створення “міжфракційного об’єднання”.

Але цьому завадила Крат. Вона, звертаючись, до нардепів, почала обурюватися з приводу відкриття ринку землі з 1 липня. Усе це жінка записувала на телефон.

У відповідь Потураєв повідомив журналістам, що деталі щодо “об’єднання” будуть озвучені згодом, “коли в кулуарах Верховної Ради не будуть присутні люди, які вочевидь не займаються журналістською діяльністю”.

Після цього Ірма Крат спробувала вдарити Потураєва кулаком, а потім замахнулася і вдарила його своєю сумкою.

Жінку вивели представники охорони ВР. А Потураєв приніс вибачення присутнім представникам ЗМІ.

“Я думаю, ви всі стали свідками, що це дуже “вдалий” прояв журналістської діяльності. Ми приносимо вибачення за цей прикрий інцидент. Про діяльність нашого об’єднання ми доповімо вам пізніше”, – зазначив Потураєв.