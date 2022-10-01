Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Служба безпеки України.

За словами очільника Харківщини, російські окупанти обстріляли автомобільну колону з цивільними мешканцями, які, вочевидь, намагались втекти від обстрілів.

“Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання”, – написав він.

Синєгубов також зауважив, що за попередніми даними у розстріляній колоні виявлено 20 загиблих.

“На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з’ясовуються”, – додав він.

Більше деталей повідомили у СБУ. Зокрема у відомстві повідомили, що розстріляну колону виявили у так званій “сірій зоні”, між населеними пунктами Куп’янськ (Харківська область) та Сватове (Луганська область).

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

За даними СБУ, росіяни обстріляли клону наприкінці вересня. Внаслідок злочинних дій окупантів загинуло щонайменше 20 осіб, із яких 10 – діти.

“Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку “ГАЗель””, – наголосили у Службі безпеки.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Остаточна кількість жертв на даний час встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися від обстрілів і зараз вони дають свідчення слідчим.

Зараз встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.