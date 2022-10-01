У звільненому ще у вересні Куп'янську (Харківська область) продовжують знаходити жертв російських окупантів. Зокрема сьогодні у Куп’янському районі було виявлено обстріляну автомобільну колону.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Служба безпеки України.

За словами очільника Харківщини, російські окупанти обстріляли автомобільну колону з цивільними мешканцями, які, вочевидь, намагались втекти від обстрілів.

“Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання”, – написав він.

Синєгубов також зауважив, що за попередніми даними у розстріляній колоні виявлено 20 загиблих.

“На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з’ясовуються”, – додав він.

Більше деталей повідомили у СБУ. Зокрема у відомстві повідомили, що розстріляну колону виявили у так званій “сірій зоні”, між населеними пунктами Куп’янськ (Харківська область) та Сватове (Луганська область).

За даними СБУ, росіяни обстріляли клону наприкінці вересня. Внаслідок злочинних дій окупантів загинуло щонайменше 20 осіб, із яких 10 – діти.

“Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку “ГАЗель””, – наголосили у Службі безпеки.

Остаточна кількість жертв на даний час встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися від обстрілів і зараз вони дають свідчення слідчим.

Зараз встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.