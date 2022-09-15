Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Підліткам було від 15 до 17 років, як розповіли місцеві жителі прикордонникам. Дітей виявлено у Куп’янську під час виконання завдань. Місто було звільнено від російських окупантів та підконтрольних їм бойовиків 10 вересня. Населений пункт перебував під окупацією з початку широкомасштабного вторгнення — 27 лютого.
Діти виявилися жителями Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Серед них четверо дівчат та хлопець. Усі утримувані є студентами навчального закладу, тобто майбутні медики.
Звільнені розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи. Без пояснення причини дітей зачинили у підвалі. Прикордонники заявили, що “вдячності підлітків не було меж”, коли їх знайшли.
“Важко уявити, що могло трапитися з дітьми, якби Сили оборони України не деокупували цю територію”, — зазначено у повідомленні.
З підлітками працюють співробітники компетентних правоохоронних органів.
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