У Харківській області у підвалі знайшли підлітків, яких утримували російські окупанти. П'ятеро неповнолітніх перебували у зачиненому підвальному приміщенні упродовж тижня.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Підліткам – від 15 до 17 років, як розповіли місцеві жителі прикордонникам. Дітей виявлено у Куп’янську під час виконання завдань. Місто було звільнено від російських окупантів та підконтрольних їм бойовиків 10 вересня. Населений пункт перебував під окупацією з початку широкомасштабного вторгнення — 27 лютого.

Діти виявилися жителями Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Серед них – четверо дівчат та хлопець. Усі утримувані є студентами навчального закладу, майбутніми медиками.

Звільнені розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи. Без пояснення причини дітей зачинили у підвалі. Прикордонники заявили, що “вдячності підлітків не було меж”, коли їх знайшли.

“Важко уявити, що могло трапитися з дітьми, якби Сили оборони України не деокупували цю територію”, — зазначено у повідомленні.

З підлітками працюють співробітники компетентних правоохоронних органів.