У Куп’янську Харківської області, у будівлі поліції виявили ще одну катівню, де російські загарбники знущалися з українців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

У повідомленні зазначається, що 21 вересня 2022 року співробітники Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області провели огляд приміщення, у якому під час окупації російська армія облаштувала ще одну катівню.

Встановлено, що під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли будівлю поліції. У напівпідвальному приміщенні вони піддавали людей фізичному та психологічному насиллю. У камері, де може утримуватись 4 особи, військові РФ утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, адже на всіх місць не вистачало.

Варто зазначити, що під час обшуку у помічника міського голови Кам’янського Марка Чернявського правоохоронці знайшли БТР та велику кількість зброї.

СБУ провели обшук після того, як радника мера Кам’янського, Віталія Чернявського спіймали на блокпосту в Харківській області. Чиновник намагався вивезти з фронту зброю та боєприпаси. А його син виявився помічником міського голови, Андрія Білоусова. Обшуки провели на базі добровольчого формування територіальних громад. Марк Чернявський є його командиром.

В одному з гаражів знайдено БТР. Крім того, у гаражі Чернявських знайдено велику кількість зброї та автомобілів без документів. Серед знайденого – вибухівка, протитанкові міни ТМ-62 і гранати зразка НАТО.

Нагадаємо, що 10 вересня українські військові звільнили місто Куп’янськ, яке з 27 лютого перебувало в російській окупації.