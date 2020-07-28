Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Понад 10 баз відпочинку в Кирилівці Запорізької області затопило внаслідок сильних злив. Зараз на місці працюють рятувальники.
В районі Федотової коси сталося підвищення рівню води.
“В результаті сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см більш ніж на 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, які розташовані в низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії”, – сказано в повідомленні.
Також відомо, що дорога до Кирилівки наразі не затоплена і до селища можна проїхати.
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