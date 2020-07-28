У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що в курортному селищі Кирилівка затопило більше ніж 10 баз відпочинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Понад 10 баз відпочинку в Кирилівці Запорізької області затопило внаслідок сильних злив. Зараз на місці працюють рятувальники.

В районі Федотової коси сталося підвищення рівню води.

“В результаті сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см більш ніж на 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, які розташовані в низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії”, – сказано в повідомленні.

Також відомо, що дорога до Кирилівки наразі не затоплена і до селища можна проїхати.