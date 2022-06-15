Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що сьогодні українська сторона обстріляла пункт пропуску "Крупець" у Рильському районі РФ.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Сьогодні о 7:30 супротивник з боку України обстріляв пункт пропуску “Крупець” у Рильському районі. Постраждалих та руйнувань немає”, — написав Старовойт.

За словами російського губернатора, прикордонники РФ “вогнем у відповідь придушили напад.

Варто зазначити, що це не перша заява щодо обстрілів. У Росії впевнені, що ЗСУ “обстрілюють” населені пункти, а також прикордонні наряди у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Своєю чергою, Україна пояснює, що це чергові провокації.

Раніше Старовойт стверджував про “ворожу атаку” на спиртзавод у селищі Тьоткіне, а також про обстріл прикордонного села Олексіївка. Тоді він сказав, що було пошкоджено три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи.