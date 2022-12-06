російсько-українська війна
23:04 У Курській та Білгородській областях РФ створюють загони тероборони
22:45 Орбан заперечив угорське вето на допомогу Україні від ЄС – сказав, що це фейк
22:14 Українську стилістку Юлію Пеліпас відзначили нагородою на Британській раді моди
21:13 Боснія та Герцеговина може отримати статус кандидата в ЄС вже цього року — Bloomberg
21:00 БЕБ та СБУ проводять обшуки у банках, причетних до незаконного грального бізнесу
20:41 Українка Романюк відмовилась від німецької премії, на яку «вистачило совісті» погодитись росіянину Венедіктову
20:29 Папа Римський Франциск заявив, що його слова про жорстокість бурятів та чеченців у війні проти України «перекрутили»
19:30 Загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України зберігається надалі – Генштаб
19:13 Керівниця каналу «Дождь» «слізно» попросила повернутися журналіста, звільненого за заяву про допомогу армії РФ
Партнерський матеріал
18:53 Доставка генераторів та електрогенеруючих пристроїв з Європи
18:44 Блінкен застерігає від «фальшивого перемир’я» з Росією
18:24 Донецьк опинився під обстрілом: попередньо загинули шість осіб, зокрема ««суддя» та «депутатка ДНР»
18:19 Мінцифри співпрацюватиме з найбільшою розвідувальною компанією у сфері кіберзахисту Recorded Future
17:58 Депутат від «ЄС» зареєстрував петицію про визначення невідкладним законопроєкту щодо заборони РПЦ і її структур
17:42 У Дніпрі приберуть з публічного простору пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому
17:33 Поблизу Херсона виявлено ще одну катівню
17:07 Парламент Індонезії схвалив новий кримінальний кодекс, який забороняє секс поза шлюбом
16:31 Росія витратила близько 500 мільйонів доларів на масований ракетний удар 5 грудня — Forbes
16:16 До держбюджету України не надходили кошти від націоналізації російських банків
15:52 У Данії посольство України теж отримало небезпечний пакунок
15:34 Американська благодійна організація HIAS виплатить грошову допомогу українцям: хто може подати заявку
15:02 У Кремлі прокоментували відкликання ліцензії у російського телеканалу «Дождь» у Латвії
15:02 За тиждень енергетики повернули світло 43 тисячам родин у Донецькій та Дніпропетровській областях
14:57 Чорногорія пожертвує Україні 11% військового бюджету
14:55 У Росії залишилося ракет ще на кілька масованих ракетних ударів — глава розвідки
14:52 «Укренерго»: під час масованого обстрілу 5 грудня найбільше постраждали Одеська та Київська області
14:40 Канада надасть Україні 11 млн доларів на розмінування територій
14:26 Павільйон «Квіти України» у Києві позбавили статусу пам’ятки
14:13 СБУ викрила російського загарбника, який розстріляв цивільного в Бучанському районі
14:08 У Румунії у будівлі посольства України знайдено підозрілі конверти
13:57 Україні повернули тіла ще 49 полеглих військових

У Курській та Білгородській областях РФ створюють загони тероборони

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт оголосив про набір до народної дружини для охорони регіону. Раніше з такою ж заявою виступив губернатор Білгородської області РФ.

Вівторок, 6 грудня 2022, 23:04
Підтримати

Про це йдеться у повідомленні у Telegram.

За словами Старовойта, “Курська область знову на захисті кордонів держави”.

“У нас формується народна дружина “Патріот”. Добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію регіону”, – написав він.

Раніше того ж дня губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які у разі потреби будуть готові “захищати” область.

“Буквально з перших днів початку спеціальної військової операції зверталася велика кількість мешканців Білгородської області з необхідністю розпочати підготовку та формування загонів територіальної оборони чи самооборони. Таке рішення ми ухвалили”, – йдеться у дописі Гладкова.

Він заявив, що планується сформовано кілька батальйонів із тих, хто з якихось причин не був мобілізований, але має бажання та бойовий досвід. Росіянам обіцяють “досвідчених” інструкторів.

За даними експертів Інституту вивчення війни Кремль, схоже, готується атакувати Бєлгородську область РФ під фальшивим прапором, аби повернути підтримку росіян щодо війни проти України.

22 жовтня у Бєлгородській області обстріляли Шебекіно. За повідомленням місцевої влади, внаслідок обстрілу міста є загиблі та поранені. В обстрілах звинуватили Україну.

Теги: армія в рф, Білгородська область рф, Курська область РФ, Мобілізація в РФ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook