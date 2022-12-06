У Курській та Білгородській областях РФ створюють загони тероборони

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт оголосив про набір до народної дружини для охорони регіону. Раніше з такою ж заявою виступив губернатор Білгородської області РФ.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram.

За словами Старовойта, “Курська область знову на захисті кордонів держави”.

“У нас формується народна дружина “Патріот”. Добровольці після серйозного відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію регіону”, – написав він.

Раніше того ж дня губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про початок формування батальйонів територіальної оборони, які у разі потреби будуть готові “захищати” область.

“Буквально з перших днів початку спеціальної військової операції зверталася велика кількість мешканців Білгородської області з необхідністю розпочати підготовку та формування загонів територіальної оборони чи самооборони. Таке рішення ми ухвалили”, – йдеться у дописі Гладкова.

Він заявив, що планується сформовано кілька батальйонів із тих, хто з якихось причин не був мобілізований, але має бажання та бойовий досвід. Росіянам обіцяють “досвідчених” інструкторів.

За даними експертів Інституту вивчення війни Кремль, схоже, готується атакувати Бєлгородську область РФ під фальшивим прапором, аби повернути підтримку росіян щодо війни проти України.

22 жовтня у Бєлгородській області обстріляли Шебекіно. За повідомленням місцевої влади, внаслідок обстрілу міста є загиблі та поранені. В обстрілах звинуватили Україну.