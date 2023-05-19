У Курську область прибули «елітні» підрозділи РФ для проведення диверсій на кордоні з Україною – ЦНС

У Курську область Росії прибули спецпризначенці ГРУ для проведення диверсій на кордоні з Україною, а також підняття бойового духу російських військ.

Джерело: Центр національного спротиву.

На кордоні з Україною, в смт Тьоткіно, Курської області РФ, підпілля зафіксувало розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються російському ГРУ.

Зокрема, за даними підпілля, туди прибули групи спеціального призначення 3 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область).

За даними ЦНС, основні завдання підрозділів – контрдиверсійна діяльність в прикордонній смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсій та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів ЗС РФ вздовж кордону.

Зазначимо, що в Україні триває 450-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували більш як 201 тисячу російських загарбників.

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника

Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.