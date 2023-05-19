російсько-українська війна
13:11 Російському генералу, який наказав знищити «Мрію», загрожує до 15 років ув’язнення
13:04 До України повернули 14-річну дівчину, яку окупанти депортували до РФ
12:50 У Курську область прибули «елітні» підрозділи РФ для проведення диверсій на кордоні з Україною – ЦНС
12:35 У Запорізькій та Донецькій областях внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено 15 населених пунктів – Міненерго
12:20 На саміті G7 обговорять постачання винищувачів F-16 для України
11:01 Анджеліна Джолі запускає власний модний будинок Atelier Jolie
10:52 У Чернівцях затримано російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників
10:30 Велика Британія запровадила санкції проти 86 фізичних та юридичних осіб з РФ
10:07 У британській розвідці повідомили, як вплине на Кремль підрив залізничної колії в окупованому Криму
09:58 Biennale Architettura 2023: у Венеції відбулося відкриття українського павільйону на одній з найбільших архітектурних виставок світу
09:34 Уночі над Львівщиною було збито 5 ворожих БПЛА
09:25 Втрати росіян: протягом доби ліквідовано ще 660 окупантів
09:13 Українські військовослужбовці навчатимуться у школах та на військових об’єктах в Італії
08:07 Цієї ночі окупанти атакували безпілотниками Львівщину: деталі
07:59 Вночі росіяни атакували Кривий Ріг: є влучання та постраждалі
07:41 19 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:17 В окремих областях йтимуть короткочасні дощі: прогноз погоди на 19 травня
00:24 Єврокомісарка: Спроба Путіна шантажувати Європу за допомогою енергетики «провалилася»

18 травня

23:57 Воллес підтвердив, що Україна застосовувала Storm Shadow з моменту оголошення про надсилання
23:15 Американська медіагрупа Vice подала заяву на оформлення банкрутства
23:09 Пошкоджену в Україні систему Patriot вже відремонтували – Пентагон
22:52 Новинка від бренду: Adidas випустили серію суцільних купальників для чоловіків
22:25 У Празі пройшов марш, покликаний повернути додому депортованих РФ українських дітей
22:11 Франція думає про передачу Україні ракет Scalp з радіусом дії понад 250 км – Le Monde
21:59 Апеляційний суд у Фінляндії дозволив заморозити рахунки російського олігарха Ротенберга
21:54 «Енергоатом» передав ЗСУ гвинтокрил Мі-2

У Курську область прибули «елітні» підрозділи РФ для проведення диверсій на кордоні з Україною – ЦНС

У Курську область Росії прибули спецпризначенці ГРУ для проведення диверсій на кордоні з Україною, а також підняття бойового духу російських військ.

П’ятниця, 19 травня 2023, 12:50
Підтримати

Джерело: Центр національного спротиву.

На кордоні з Україною, в смт Тьоткіно, Курської області РФ, підпілля зафіксувало розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються російському ГРУ.

Зокрема, за даними підпілля, туди прибули групи спеціального призначення 3 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область).

За даними ЦНС, основні завдання підрозділів – контрдиверсійна діяльність в прикордонній смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсій та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів ЗС РФ вздовж кордону.

Зазначимо, що в Україні триває 450-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували більш як 201 тисячу російських загарбників.

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника

Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Теги: бойові втрати ворога, відсіч загарбнику, воєнні злочини РФ, ГРУ РФ, диверсії, Курська область РФ, повномасштабна війна, російські загарбники, російські окупанти, російсько-українська війна - наслідки, ЦНС

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook