Про це повідомляє американське видання New York Times.
Прокуратура Манхетена (Нью-Йорк) розслідує діяльність Джуліані в Україні.
Двоє його партнерів, Лев Парнас та Ігор Фруман звинуватили в порушенні правил фінансування виборчих кампаній та інших злочинах.
Джуліані поки що не прокоментував проведення в нього обшуку.
Інсайдер повідомив про те, що електронні пристрої забрали о шостій ранку у квартирі Джуліані на Медісон-авеню та в офісі на Парк-авеню.
Адвокат Джуліані Роберт Дж. Костелло назвав обшуки непотрібними та марними, тому що його клієнт запропонував відповісти на запитання прокуратури, які стосуються його конфіденційного спілкування Джуліані з Трампом.
“Те, що вони сьогодні зробили, це законний бандитизм… Навіщо це робити, та ще й відносно ексзаступника генпрокурора, експрокурор США, ексмера Нью-Йорка та особистого юриста Трампа”, – сказав він.
Паралельно з обшуками в Джуліані, агенти Федерального бюро розслідувань провели обшуки в будинку Вікторії Тенсінг, яку пов’язують з адвокатом. Вони шукали її телефон. Раніше Тенсінг була федеральним прокурором та працювала в Міністерстві юстиції, а також представляла Дмитра Фірташа, українського олігарха.
Прокуратура США на Манхеттені й ФБР протягом кількох місяців намагалися отримати видачу ордерів на обшук телефонів й електронних пристроїв Джуліані.
Поки президентом США був Трамп, отримати ордер було неможливо.
Важливо, що відповідно до Закону про реєстрацію закордонних агентів (FARA), спроби повпливати на уряд США чи лобіювати будь-які інтереси когось із чиновників без відома Міністерства юстиції – федеральний злочин.
- 11 жовтня бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас, які допомагали адвокату Дональда Трампа Руді Джуліані у справах, пов’язаних з Україною, були затримані в США.
- Особистий адвокат американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані, заявив, що працював на українсько-американського бізнесмена Лева Парнаса.
- Американські бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман протягом декількох місяців працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.