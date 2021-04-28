У квартирі та офісі ексмера Нью-Йорка та адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані провели обшуки в рамках кримінального провадження щодо його діяльності в Україні. Було вилучено електронні пристрої.

Про це повідомляє американське видання New York Times.

Прокуратура Манхетена (Нью-Йорк) розслідує діяльність Джуліані в Україні.

Двоє його партнерів, Лев Парнас та Ігор Фруман звинуватили в порушенні правил фінансування виборчих кампаній та інших злочинах.

Джуліані поки що не прокоментував проведення в нього обшуку.

Інсайдер повідомив про те, що електронні пристрої забрали о шостій ранку у квартирі Джуліані на Медісон-авеню та в офісі на Парк-авеню.

Адвокат Джуліані Роберт Дж. Костелло назвав обшуки непотрібними та марними, тому що його клієнт запропонував відповісти на запитання прокуратури, які стосуються його конфіденційного спілкування Джуліані з Трампом.

“Те, що вони сьогодні зробили, це законний бандитизм… Навіщо це робити, та ще й відносно ексзаступника генпрокурора, експрокурор США, ексмера Нью-Йорка та особистого юриста Трампа”, – сказав він.

Паралельно з обшуками в Джуліані, агенти Федерального бюро розслідувань провели обшуки в будинку Вікторії Тенсінг, яку пов’язують з адвокатом. Вони шукали її телефон. Раніше Тенсінг була федеральним прокурором та працювала в Міністерстві юстиції, а також представляла Дмитра Фірташа, українського олігарха.

Прокуратура США на Манхеттені й ФБР протягом кількох місяців намагалися отримати видачу ордерів на обшук телефонів й електронних пристроїв Джуліані.

Поки президентом США був Трамп, отримати ордер було неможливо.

Важливо, що відповідно до Закону про реєстрацію закордонних агентів (FARA), спроби повпливати на уряд США чи лобіювати будь-які інтереси когось із чиновників без відома Міністерства юстиції – федеральний злочин.