У Квебеку (Канада) двоє людей загинули і як мінімум п'ять постраждали у результаті нападу чоловіка у "середньовічному" одязі.

Про це повідомляє CBC.

Це сталося неподалік Парламентського пагорба в центральній частині провінції. Загинули двоє людей, як мінімум п’ятеро постраждали.

Як повідомляє поліція Квебека, нападник був одягнений в “середньовічний одяг” і мав при собі ніж.

Поліція виявила машину підозрюваного поруч з одним з готелів. У салоні знайшли каністри з пальним і холодну зброю.

“Ми як і раніше просимо громадян залишатися вдома, закрити двері, тому що розслідування все ще триває”, – звернулися правоохоронці Квебека до громадян в Twitter.

Підозрюваний затриманий, його поки що доставили в лікарню для огляду, як і постраждалих.