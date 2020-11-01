Про це повідомляє CBC.
Це сталося неподалік Парламентського пагорба в центральній частині провінції. Загинули двоє людей, як мінімум п’ятеро постраждали.
Як повідомляє поліція Квебека, нападник був одягнений в “середньовічний одяг” і мав при собі ніж.
Поліція виявила машину підозрюваного поруч з одним з готелів. У салоні знайшли каністри з пальним і холодну зброю.
“Ми як і раніше просимо громадян залишатися вдома, закрити двері, тому що розслідування все ще триває”, – звернулися правоохоронці Квебека до громадян в Twitter.
Підозрюваний затриманий, його поки що доставили в лікарню для огляду, як і постраждалих.
- Раніше повідомлялося, що 29 жовтня в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки і чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.