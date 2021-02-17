Сьогодні можна сміливо говорити про те, що кейс OVO – чудовий приклад стартапу, який виникнув всупереч і завдяки подіям, які неможливо передбачити. Якщо одні бізнеси карантин знищив, то для інших він став потужним стимулом до розвитку.

Сервіс OVO придумали і створили власники та ідейні натхненники маркетингового агентства Bluocean Роман Мелкумов і Степан Зіняков.

Із початком локдауна стало зрозуміло, що звичні обсяги роботи в маркетингу неможливі, тому в хлопців виникла ідея заснувати OVO (тоді ще – “Київ Овочі”) – потрібний сервіс, якому немає аналогів на ринку.

Особливість і головна конкурентна перевага сервісу OVO – в якості доставленої продукції. Всім відомо, що овочі-фрукти із того ж супермаркету дуже поступаються якістю продуктам, які привезуть OVO, а збирачі замовлення не будуть заморочуватись, вибираючи для клієнтів все найкраще і свіже. Спочатку постачальниками для нового сервісу стали виробники, які продають для HoReCa, тому рівень продукції був відповідним.

Після зняття карантинних обмежень сервіс OVO не втратив свою актуальність, навіть став популярнішим: виявилося, клієнтам зручно отримувати добірні овочі та фрукти “під ключ”. Можна купити багато, про запас – та отримати своє замовлення вже наступного дня, без витрат дорогоцінного часу на логістику і вибір найякіснішого.

Сьогодні OVO не зупиняється на досягнутому: найближчим часом планується оновлення сайту, створення додатка для зручних покупок, бонусна програма для постійних клієнтів і багато іншого.

Мелкумов і Зіняков не виключають розширення бізнесу та відкриття філій в обласних центрах України.