Це новина не про Ілона Маска, але теж не менш цікава. У квітні пройде Data Science fwdays’21 — конференція присвячена Data Science, AI та машинному навчанню.

Одна субота (24 квітня) та 2 будні вечори (20, 22 квітня) з додатковими поглибленими форматами — ставте нагадування в календарі.

Це вже не перша конференція з Data Science від Fwdays, тому ви знаєте причини відвідати подію.

Адже Data Science fwdays — це про:

спікерів-експертів, для яких нові технології, це не тільки про SpaceX. Вони поділяться своїми кейсами та важливими висновками кар’єри, розкажуть про максимально доцільні і дієві методики.

300-хвилин доповідей, дiалоги, дискусiї експертів, знайомства, нові технології, інструкції та про будні Data Science.

нетворкінг, танці, ранкову гімнастику, пазли. Тобто про перерви, які теж заповнені позитивним досвідом онлайн-спілкування.

Реєструйтесь безкоштовно чи обирайте свій пакет участі:

https://bit.ly/3dtUbs8

Знижка 5 % на участь за промокодом: 57F5D39FEB

P.S: Якщо бажаєте виступити в якості спікера, прийом заявок ще відкритий до 15 березня:

https://bit.ly/39h78TC