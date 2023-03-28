У квітні цього року буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які ще працюють, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення стосуватиметься близько 600 тисяч громадян України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Відтак, попри складну економічну ситуацію, уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни РФ. За словами прем’єр-міністра, станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені.

Денис Шмигаль зазначив, що за результатами індексації у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйона українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення сягнув майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає – 5200 гривень.

За інформацію прем’єр-міністра, також відбулося підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.

“Тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців”, – розповів Денис Шмигаль.

А також підкреслив, що додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними.

Крім того, глава уряду подякував міжнародним партнерам й підкреслив, що завдяки їхній допомозі, уряд має змогу повною мірою та вчасно профінансувати всі критичні видатки державного бюджету.