Про це повідомили в патрульній поліції Києва.
Тимчасові обмеження пов’язані з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.
Відтак 6 жовтня у період з 08:00 до 23:00 години обмежать рух транспорту:
– Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту “Бориспіль” до Харківської площі)
– проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)
– поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе
– Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут
– вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа
– вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького
– бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська)
– вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових)
– вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка)
– вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги)
– проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного)
– вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі)
– вулиця Боричів Тік
– Володимирський узвіз
– вулиця Михайлівська
– вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської)
– вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської)
– вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)
– вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)
– міст Метро
– проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я)
- Нагадаємо, раніше у Києві обмежували рух транспорту мостом Метро для того, що відремонтувати деформаційні шви.