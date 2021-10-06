В середу, 6 жовтня, з 08:00 до 23:00 години у Києві тимчасово обмежать рух.

Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

Тимчасові обмеження пов’язані з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Відтак 6 жовтня у період з 08:00 до 23:00 години обмежать рух транспорту:

– Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту “Бориспіль” до Харківської площі)

– проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)

– поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе

– Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут

– вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа

– вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького

– бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська)

– вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових)

– вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка)

– вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги)

– проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного)

– вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі)

– вулиця Боричів Тік

– Володимирський узвіз

– вулиця Михайлівська

– вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської)

– вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської)

– вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)

– вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)

– міст Метро

– проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я)