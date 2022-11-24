Станом на 24 листопада 17:20, 70% житлового фонду столиці перебуває в режимі аварійного відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

У відомстві зазначили, що водопостачання по усім районам Києва відновлено. Проте, подекуди ще фіксуються проблеми з тиском води в мережі.

Своєю чергою, ремонтні та аварійні бригади Києва у посиленому режимі працюють над відновленням теплопостачання.

Зазначимо, що раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Києві відновили водопостачання в усіх районах.

“Водопостачання відновлено в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність”, – зазначив Віталій Кличко.

Зокрема, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий зазначив, що по всій території України силами підрозділів служби розгорнули більш як 940 “Пунктів незламності”.

За його словами, під час довготривалого відключення електроенергії люди можуть отримати тут необхідну допомогу, зокрема зігрітися, попити гарячого чаю, підзарядити телефони, павербанки.

Окрім цього, Хорунжий зауважив, що приведено в готовність 100 “Пунктів незламності” на базі транспортних засобів.