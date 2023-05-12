З 24 лютого 2022 року у Києві повітряна тривога тривала 851 годину 38 хвилин, що еквівалентно більш ніж 35 дням.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Twitter.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Києві 740 разів лунав сигнал повітряної тривоги. Загалом повітряна тривога тривала 851 годину 38 хвилин – більш ніж 35 днів.

“Понад два місяці “вартові київського неба” працюють бездоганно – жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі”, – додали у Міноборони.

Зазначимо, що під час останніх масованих атак росіян українська система ППО знищувала 90% ракет. Проте речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що радіти зарано, бо це не стало тенденцією.

Він наголосив на тому, що наступного обстрілу показник може бути нижчим, адже допомоги від Заходу все ще недостатньо.

“Попри те, що під час останніх масованих ракетних обстрілів показник збиття був понад 90%, казати про якусь стійку тенденцію не можна. Адже наступний обстріл може бути 30 чи 40%”,– зазначив Ігнат.

За його словами, результативність ППО залежить від напрямку, куди росіяни запускають ракети. Відповідно чи є на цих напрямах потрібні засоби.

“Дуже радіти зарано, ми отримали замало допомоги від Заходу для роботи проти повітряних цілей. На жаль, щоб захистити всю Україну, нам треба ще багато сучасних систем”, – додав речник.

Він підкреслив, що більшість ракет і дронів скерували по Києву, який більше захищений й має високий відсоток ефективності оборони.

Юрій Ігнат пояснив, що для насичення ППО України західними системами потрібні роки. На сьогодні основну частину ППО все ще становлять системи “С-300” та “Бук” М1, але до радянської техніки швидко закінчуються ракети, які Україні зараз дістати стає все важче.