Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК.
Зазначається, що через масовану ракетну атаку екстрені превентивні відключення світла задіяні у:
- Києві
- Київській області
- Одеській області
- Дніпропетровській області
“Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі”, – мовиться у повідомленні.
- У ДТЕК повідомили, що працівники енергетичної служби України зроблять все можливо для того, аби жителі столиці, Київської та Дніпропетровської областей у новорічну ніч були з електроенергією.