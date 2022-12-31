У столиці та низці областей задіяні екстрені відключення електроенергії через масований ракетний обстріл з боку росіян.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК.

Зазначається, що через масовану ракетну атаку екстрені превентивні відключення світла задіяні у:

Києві

Київській області

Одеській області

Дніпропетровській області

“Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі”, – мовиться у повідомленні.