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У Києві, а також Київській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетних ударів запровадили екстрені включення електроенергії

У Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях задіяні екстрені відключення електроенергії. Причина - загроза нового ракетного удару з боку РФ.

П’ятниця, 10 лютого 2023, 08:53
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Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що через загрозу нової російської ракетної атаки, екстрені відключення енергопостачання задіяні у Дніпропетровській та Київській областях, а також у Києві.

Як пояснили у ДТЕК, цей крок є вимушеним, адже у разі влучання ворожих ракет у критичну інфраструктуру, своєчасне відімкнення електроенергії дасть змогу уникнути значних пошкоджень.

“Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в українське ППО”, – наголосили у компанії.

Додамо, що в ОК “Південь” попередили про високу ймовірність нового ракетного удару сьогодні, 10 лютого. Від ранку по всій Україні лунає повітряна тривога.

Теги: відключення електроенергії, Дніпропетровська область, ДТЕК, екстрені в, Київ, Київська область

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