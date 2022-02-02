Під офісом телеканалу "НАШ" активісти організували мітинг проти мовника з вимогою його закриття і застосування санкцій проти Євгенія Мураєва.

На місці подій були присутні #Букви.

Згідно з анонсом події, громадські діячі вважають телеканал “НАШ” “російською інформаційною зброєю проти України”, а Євгенія Мураєва звинуватили у роботі в інтересах окупантів. Метою акції було закриття мовника, запровадження проти Мураєва санкцій, ухвалення Верховною Радою закону про колабораціонізм та запровадження кримінальної відповідальності за заперечення факту російської агресії”.

Під час мітингу, активісти скандували гасла, тримали плакати та українські прапори. Також через гучномовці транслювалися іронічні звинувачення у роботі на США та державний гімн України. У процесі учасники звернулися до правоохоронців з проханням не допускати провокацій, адже акція “несе виключно мирний характер”.

Водночас мітинг транслювали й у прямому етері телеканалу “НАШ”. Ведучі називали учасників правопорушниками та висловлювали своє занепокоєння щодо того, що активісти можуть як напасти на співробітників мовника, так і пошкодити майно.