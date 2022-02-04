В п'ятницю у Києві монумент "Батьківщина-Мати", підсвітили кольорами Державного Прапора України.

Про це повідомляють #Букви.

Батьківщина-мати начебто вкрилася у жовто-блакитне вбрання. Найвищий монумент України підсвітили кольорами державного прапора на знак єднання нашої нації, задля захисту української землі”, – зазначив у Facebook міністр культури Олександр Ткаченко.

Подія відбувається в межах ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та Національного музею історії України у Другій світовій війні. Монумент підсвічували на знак об’єднання українців, до опівночі 4 лютого.

Міністерство заохочувало користувачів ділитися фото з хештегом #UAразом.

Ми – українці – вміємо об’єднуватися заради миру. І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор – символ нашої незалежності та незламності”, – наголосив Ткаченко.

#Букви зібрали для вас світлини монументу.