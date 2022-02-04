Про це повідомляють #Букви.
Батьківщина-мати начебто вкрилася у жовто-блакитне вбрання. Найвищий монумент України підсвітили кольорами державного прапора на знак єднання нашої нації, задля захисту української землі”, – зазначив у Facebook міністр культури Олександр Ткаченко.
Подія відбувається в межах ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та Національного музею історії України у Другій світовій війні. Монумент підсвічували на знак об’єднання українців, до опівночі 4 лютого.
Міністерство заохочувало користувачів ділитися фото з хештегом #UAразом.
Ми – українці – вміємо об’єднуватися заради миру. І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор – символ нашої незалежності та незламності”, – наголосив Ткаченко.
#Букви зібрали для вас світлини монументу.
- Також співробітницю державного телеканалу “Рада” звільнили з роботи після її антиукраїнських висловлювань. На відео, опублікованому громадською організацією “Невідомий патріот”, Поліна Шишкіна розказує про ненависть до української мови та висловлює невдоволення “дизайном” синьо-жовтого прапора.
- Нагадаємо, що 28 січня 1992 року Верховна Рада Україна затвердила синьо-жовтий прапор України, який символізував нову незалежну державу.
- Раніше користувачі соцмережі Facebook запустили патріотичний флешмоб. Українці та інші учасники встановлюють на свої аватарки синьо-жовті прапори як нагадування про те, що наша країна – єдина.