Унаслідок аварійної ситуації у Києві без електроенергії залишились 100 000 споживачів.

Джерело: КМВА та ДТЕК

За даними відомства, на мережах НЕК “Укренерго” виникла аварійна ситуація.

Як наслідок – у Києві без електропостачання залишились 100 000 споживачів.

“Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється. Слідкуйте за наступними повідомленнями”, – наголосили у КМВА.

За інформацією ДТЕК, у частині Шевченківського, Святошинського, Солом’янського, Голосіївського та Подільського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК “Укренерго”.

Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

ОНОВЛЕННЯ: в “Укренерго” повідомили, що у високовольтних мережах центрального регіону НЕК “Укренерго” виникли ускладнення в роботі.

Як наслідок – довелось застосувати екстрені відключення в деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації.

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.