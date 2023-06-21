За даними відомства, на мережах НЕК “Укренерго” виникла аварійна ситуація.
Як наслідок – у Києві без електропостачання залишились 100 000 споживачів.
“Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється. Слідкуйте за наступними повідомленнями”, – наголосили у КМВА.
За інформацією ДТЕК, у частині Шевченківського, Святошинського, Солом’янського, Голосіївського та Подільського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК “Укренерго”.
Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.
ОНОВЛЕННЯ: в “Укренерго” повідомили, що у високовольтних мережах центрального регіону НЕК “Укренерго” виникли ускладнення в роботі.
Як наслідок – довелось застосувати екстрені відключення в деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації.
Ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.
- 20 червня під час атаки ворожих БпЛА на Україну було пошкоджено мережі у Київській та Миколаївській областях.