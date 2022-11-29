У Києві біля Господарського суду відбулася акція на підтримку «Довженко – Центру»

Сьогодні, 29 листопада, під Господарським судом Києва відбулася акція перед засіданням з приводу позову Національного центру Олександра Довженка до Державного агентства України з питань кіно з вимогою визнати незаконним і скасувати наказ про реорганізацію "Довженко-Центру".

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Під Господарським судом Києва на акції протесту зібралося близько 50 учасників, які тримали перед своїми обличчями паперові маски із зображенням українського письменника та кінорежисера Олександра Довженка й вимагали скасувати наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”.

Відтак, Господарський суд Києва переніс на 20 грудня підготовче засідання за позовом Довженко-Центру до Державного агентства з питань кіно про визнання незаконним наказу про “реорганізацію” установи.

Зазначимо, що у серпні цього року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Попри спротив працівників установи та громадськості Держкіно не скасувало це рішення

За місяць, з того моменту коли Держкіно вирішило провести “реорганізацію” Довженко-Центру, проти цієї ініціативи виступили низка українців та іноземних громадян, які підтримали збереження цілісності центру. Окрім цього, Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної ради України рекомендував скасувати наказ Держкіно щодо реорганізації Довженко-Центру.

Водночас за цей же місяць, Держкіно так і не запропонувало стратегію розвитку Довженко-Центру, яку повинні були розробити протягом 3-х місяців після передачі Центру від МКІП у підпорядкування Держкіно.

Пізніше українців створили петицію до Кабінету міністрів України з вимогою скасувати так звану “реорганізацію” Довженко-Центру, яка згодом набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Своєю чергою, Кабінет міністрів України оприлюднив офіційну відповідь на петицію про скасування реорганізації “Довженко-Центру”. У Кабміні заявили, що “Довженко-Центр” – неприбуткове підприємство, яке має “покривати всі видатки, пов’язані з основною статутною діяльністю за кошт доходу, отриманого від своєї господарської діяльності”.

Натомість Центр працює коштом державної дотації й доходу від оренди приміщень. Уряд вважає, що адміністративні й інші витрати перевищують обсяги бюджетного фінансування. Також Кабмін не може визнати Центр архівною установою й фільмофондом, а лише зберігачем фільмофонду.

Тому в уряді запропонували зробити правонаступником майнових і немайнових прав й обов’язків “Довженко-Центру” “Українську кіностудію анімаційних фільмів”. У 2019 році її ліквідували й приєднали до Центру. Також у Кабміні додали, що всіх працівників “Довженко-Центру” мають працевлаштувати на аналогічні посади трьох підприємств, які створять замість Центру.

У жовтні Національний центр Олександра Довженка подав судовий позов до Державного агентства України з питань кіно з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ про “реорганізацію”.

15 листопада реорганізацію “Довженко-Центру” у той спосіб, як вона відбувалася на той момент, зупинили. У “Центрі” призначать прозорий конкурс на посаду директора.

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, За його словами, фонд і музей залишають у статусі цілісного майнового комплексу. Також призначать прозорий конкурс на директора та проведуть повноцінний аудит. Водночас розглянуть питання, щоби надати “Довженко-центру” статус “національного”.

Ткаченко зазначив, що в Мінкульті чекають деталей від Держкіно, а в “Довженко-центрі” рішення наразі не коментували. До прикладу, вчора, 14 листопада, слідчі з обшуками не приходили, хоча на них там чекали.