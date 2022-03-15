Вранці 15 березня внаслідок обстрілів з боку російських загарбників в Києві сталася низка руйнувань та пожеж житлових будівель.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

Відомо, що на Осокорках, унаслідок обстрілу, боєприпас влучив у приватний будинок, із подальшим загорянням. Рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

Схожий інцидент стався у Подільському районі Києва, де внаслідок влучання боєприпасу у багатоповерхівку, сталося займання з першого по п’ятий поверхи будівлі. Відомо, що підрозділ ДСНС врятував одну особу. Наразі вона госпіталізована.

Також у Київському метрополітені зауважили, що вибухова хвиля пошкодила фасад будівлі станції “Лук’янівка” та службові приміщення.

Пізніше у ДСНС заявили, що у Святошинському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в дев’ятиповерховий житловий будинок, трапилося пошкодження будинку. Зокрема внаслідок влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок, відбулися значні руйнування будівлі.