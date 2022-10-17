Сьогодні близько 6:40 під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків трапився вибух.

Про це інформує мер міста Віталій Кличко.

У результаті атаки дронами-камікадзе, в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку. Відомо, що з нього врятовані 18 осіб, ще двоє мешканців, за попередньою інформацією, залишаються під завалами.

Кличко повідомив, що рятувальні роботи тривають, на місці пожежники працюють над гасінням зруйнованих будівельних конструкцій та розбором завалів.

Інформація щодо загиблих уточнюється.

У центрі столиці зараз перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Кличко закликав мешканців Києва не виїжджати до середмістя без гострої на то потреби.