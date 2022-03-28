Внаслідок бойових дій пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина будинків на лівому березі Києва лишилися без електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів.

26 березня на цих територіях уже не було електропостачання – і також у зв’язку з обстрілами. Наразі енергетики якомога оперативніше працюють над перемиканням на резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури.

Провести відновлювально-аварійні роботи та відновити повністю світло можна буде лише після отримання дозволу від Збройних сил України. Загалом для оперативної ліквідації аварії буде задіяно щонайменше 7 бригад енергетиків.

Також у КМДА попереджають: на правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води, оскільки деякі насосні станції “Київводоканалу” знеструмлені.