Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів.
26 березня на цих територіях уже не було електропостачання – і також у зв’язку з обстрілами. Наразі енергетики якомога оперативніше працюють над перемиканням на резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури.
Провести відновлювально-аварійні роботи та відновити повністю світло можна буде лише після отримання дозволу від Збройних сил України. Загалом для оперативної ліквідації аварії буде задіяно щонайменше 7 бригад енергетиків.
Також у КМДА попереджають: на правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води, оскільки деякі насосні станції “Київводоканалу” знеструмлені.
- Нагадаємо, у зоні відчуження вдалося загасити основні пожежі. У ЧАЕС великих загорянь зараз не спостерігають.
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Також над Києвом минулого вечора збили ракету. Вона впала на територію приватної садиби у Дарницькому районі, спровокувавши займання.