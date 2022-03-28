Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів. 

26 березня на цих територіях уже не було електропостачання – і також у зв’язку з обстрілами. Наразі енергетики якомога оперативніше працюють над перемиканням на резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури.

Провести відновлювально-аварійні роботи та відновити повністю світло можна буде лише після отримання дозволу від Збройних сил України. Загалом для оперативної ліквідації аварії буде задіяно щонайменше 7 бригад енергетиків.

Також у КМДА попереджають: на правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води, оскільки деякі насосні станції “Київводоканалу” знеструмлені.