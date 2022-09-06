У Києві через пожежі в області погіршився загальний індекс якості повітря, зокрема серед найзабрудненіших районів столиці: Подільський, Дарницький, Дніпровський та Шевченківський.

Про це повідомляють #Букви.

За даними КМДА, у Києві через пожежі в області знову спостерігається погіршення якості повітря, саме тому слід закрити вікна та обмежити перебування на вулиці. До поліпшення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, обмежити перебування на відкритому повітрі та пити багато води. Також у КМДА порадили увімкнути очищувач повітря на максимум.

Серед найзабрудненіших районів столиці станом на 6 вересня 16:30: Подільський, Шевченківський, Дніпровський та Дарницький райони. У Подільському районі загальний індекс повітря на вулиці Турівська, 28 – 62, на проспекті Правди, 64-Г – 72, у Шевченківському районі на вулиці Щусєва 20 індекс повітря – 90.

Такі показники свідчать про високий рівень забрудненості повітря. У Дніпровському районі загальний індекс повітря на вулиці Харківське шосе 7/1 – 63, натомість у Дарницьуому районі по вулиці Вербицького 26 – 62.

Крім того, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій наголосили на тому, що станом на 15:00 триває ліквідація торф’яних пожеж поблизу с. Соснівка і с. Катюжанка Вишгородського району та поблизу с. Забуччя Бучанського району.

“Шановні громадяни! При виявленні нових осередків загорання торфовищ негайно повідомляйте Службу порятунку за номером 101. Пам’ятайте, хоч і ліквідація пожеж торф’яників – це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфовищі ліквідувати легше! Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно – це дуже небезпечно! Довіряйте справу професіоналам”, – зазначили у ДСНС.

Довідка. Індекс якості повітря — це показник, який використовується, щоб у простій формі повідомити громадськість, наскільки забруднене повітря зараз або наскільки забрудненим воно буде в майбутньому за прогнозами та чи несе якісь ризики для здоров’я. Розрахунок індексу якості повітря вимагає середніх значень концентрації забруднювальних речовин за вказаний період, які отримані з моніторингу довкілля або моделювання атмосферної дисперсії. Разом взяті концентрація і час є дозою забруднювальних речовин в повітрі. Індекс якості повітря зазвичай об’єднують в діапазони. Кожному діапазону присвоюється ідентифікатор, код кольору і рекомендації охорони здоров’я.

Індекс якості повітря може збільшитись шляхом збільшення викидів в атмосферу (наприклад, в годину пік). Застій повітря часто зумовлений антициклоном, температурною інверсією або низькою швидкістю вітру, через що забруднене повітря залишається в локальній області і призводить до високої концентрації забруднювальних речовин.

Для зображення якості повітря у Європі використовують загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index, CAQI).