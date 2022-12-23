24 грудня у столичному загинув чоловік, який потрапив під потяг на станції "Лісова". Наразі слідство встановлює причини трагічного випадку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що близько 17 години до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від працівників метрополітену, що на станції метро Лісова людина потрапила під потяг.

Рятувальники запевнили, що на місце негайно прибуло відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Виявилося, що чоловіка затиснуто між платформою та потягом.

За допомогою аварійно-рятувального інструменту вдалося деблокували тіло загиблого та передали правоохоронним органам для проведення слідства та встановлення причин виникнення трагічного випадку.

На тлі цього рух поїздів червоною лінією відбувався від станції “Академмістечко” до станції “Дарниця”. Про це повідомляла пресслужба метрополітену в Twitter.

Згодом, близько 19 години рух поїздів червоною лінією метро відновили.