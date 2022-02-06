Про це повідомляє Національна поліція України.

Під час несення служби на прилеглій до Верховної Ради України території поліціянти побачили, як чоловік кинув молоток у бік будівлі парламенту. Після цього правопорушник спробував втекти, проте його швидко затримали правоохоронці.

З’ясувалося, що правопорушник – 27-річний львів’янин. Чоловік підготував інструмент заздалегідь, щоб пошкодити майно будівлі парламенту.