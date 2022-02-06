Про це повідомляє Національна поліція України. 

Під час несення служби на прилеглій до Верховної Ради України території поліціянти побачили, як чоловік кинув молоток у бік будівлі парламенту. Після цього правопорушник спробував втекти, проте його швидко затримали правоохоронці.

З’ясувалося, що правопорушник – 27-річний львів’янин. Чоловік підготував інструмент заздалегідь, щоб пошкодити майно будівлі парламенту.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу). Наразі із ним спілкуються слідчі. Попередньо не повідомлялося, що саме стало мотивом для пошкодження вікна.

Фото: Національна поліція України