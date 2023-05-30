Мешканець Києва вистрибнув із 10 поверху житлового будинку, намагаючись вкоротити собі віку, проте заплутався у дротах й завдяки цьому вижив.

Джерело: Поліція Києва.

Інцидент стався на бульварі Леоніда Бикова у Деснянському районі. За словами поліціянтів, до правоохоронців зателефонувала жінка та розповіла про те, що невідомий чоловік висить на дротах на висоті дев’ятого поверху.

За вказаною адресою прибули правоохоронці, рятувальники та медики. Поліціянти піднялись на дев’ятий поверх, потрапили на балкон квартири та затягнули чоловіка всередину, таким чином врятувавши мешканця столиці.

Під час падіння чоловік розбив вікно та склом порізав ноги, правоохоронці передали його лікарям.