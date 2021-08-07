Про це розповідають #Букви.
Судячи з анонсів, концерт має відбутися сьогодні о 20:00 у нічному клубі Atlas (“Атлас”) у столиці, який позиціонується як “концептуальний майданчик”.
На Facebook-сторінці клубу є анонс суботнього концерту Obladaet. У ньому зазначається, що в 2021 році “Obladaet візьме нову планку і вирушить у свій сьомий концертний тур “Across The Blocks”, в якому представить нове довгоочікуване шоу слухачам в Україні та інших країнах”.
Цей допис супроводжується фото (афішею), на якому виконавець зображений на тлі мапи Росії. При цьому захоплений РФ український Крим там зображений “російським”.
Квитки на концерт у Києві продаються на ресурсі concert.ua. Ціни стартують від 599 гривень. Є й квитки за майже 800 гривень.
Судячи з анонса російського виконавця в Instagram, Київ – не єдине українське місто, де він дає концерти. Наприклад, завтра він має виступити в Одесі.
На всіх афішах-анонсах виступів Obladaet в Україні зображено карту з “російським” Кримом.
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ДОВІДКА. Назар Вотяков, більш відомий під сценічним псевдонімом Obladаet – російський хіп-хоп-виконавець і автор пісень. Він родом із Іркутська, а нині мешкає в Санкт-Петербурзі. У своїй дискографії має 3 студійні альбоми, 2 міні-альбому, 1 спільний міні-альбом.
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