У суботу, 7 серпня, в Києві запланований виступ російського хіп-хоп виконавця Obladaet (справжнє ім’я – Назар Вотяков). На афішах-анонсах концерту окупований український півострів Крим зображено "російським".

Про це розповідають #Букви.

Судячи з анонсів, концерт має відбутися сьогодні о 20:00 у нічному клубі Atlas (“Атлас”) у столиці, який позиціонується як “концептуальний майданчик”.

На Facebook-сторінці клубу є анонс суботнього концерту Obladaet. У ньому зазначається, що в 2021 році “Obladaet візьме нову планку і вирушить у свій сьомий концертний тур “Across The Blocks”, в якому представить нове довгоочікуване шоу слухачам в Україні та інших країнах”.

Цей допис супроводжується фото (афішею), на якому виконавець зображений на тлі мапи Росії. При цьому захоплений РФ український Крим там зображений “російським”.

Квитки на концерт у Києві продаються на ресурсі concert.ua. Ціни стартують від 599 гривень. Є й квитки за майже 800 гривень.

Судячи з анонса російського виконавця в Instagram, Київ – не єдине українське місто, де він дає концерти. Наприклад, завтра він має виступити в Одесі.

На всіх афішах-анонсах виступів Obladaet в Україні зображено карту з “російським” Кримом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ＊ PLAYERS CLUB (@obladaet)

ДОВІДКА. Назар Вотяков, більш відомий під сценічним псевдонімом Obladаet – російський хіп-хоп-виконавець і автор пісень. Він родом із Іркутська, а нині мешкає в Санкт-Петербурзі. У своїй дискографії має 3 студійні альбоми, 2 міні-альбому, 1 спільний міні-альбом.