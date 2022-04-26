У Києві демонтують монумент під Аркою дружби народів, який встановили в 1982 році. Мер Віталій Кличко оголосив про знесення бронзової скульптури двох робітників за день до цього.

Про це повідомляють #Букви.

Скульптуру встановили ще за часів СРСР для “ознаменування возз’єднання України з Росією”. Пізніше планують прибрати другу скульптурну композицію, виконану з червоного граніту.

Міська влада має намір перейменувати арку. Також планується, що її підсвітять кольорами українського прапора.

Зазначимо, що Арку дружби народів відкрили у рамках святкування 1500-річчя Києва і 60-ї річниці створення СРСР. Раніше на її місті знаходилася Літня естрада. Двоє робітників є українцем та росіянином, які тримають орден “Дружби народів” зі стрічкою.

Інша скульптурна композиція була створена за мотивами Переяславської ради 1654 року. У центрі постає гетьман Богдан Хмельницький і московський посол, боярин Василь Бутурлін.