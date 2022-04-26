Про це повідомляють #Букви.
Скульптуру встановили ще за часів СРСР для “ознаменування возз’єднання України з Росією”. Пізніше планують прибрати другу скульптурну композицію, виконану з червоного граніту.
Міська влада має намір перейменувати арку. Також планується, що її підсвітять кольорами українського прапора.
Інша скульптурна композиція була створена за мотивами Переяславської ради 1654 року. У центрі постає гетьман Богдан Хмельницький і московський посол, боярин Василь Бутурлін.
Розпочався демонтаж монумента біля арки Дружби народів у Києві. pic.twitter.com/Wm93FpvxjS
— Букви (@Bykvu) April 26, 2022
- Нагадаємо, Україна здатна перемогти у війні проти Росії за умови правильної підтримки. У Пентагоні вважають, що для її здобуття країна потребуватиме “правильного оснащення”.
- У китайському МЗС прокоментували слова очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, про “серйозну небезпеку” початку Третьої світової війни.