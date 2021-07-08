Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні в четвер, 8 липня, інформує пресслужба Київради.
Вказаний знак встановлений у сквері на вул. Маршала Якубовського і перебуває на балансі комунального підприємства з утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва.
“Через чисельні звернення громадян у Києві демонтують пам’ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, який встановлено у сквері по вул. Маршала Якубовського, 8”, – сказано в повідомленні.
Пам’ятний знак після демонтажу передадуть Голосіївській районній держадміністрації, а потім — до музею тоталітаризму (після того, як такий музей буде створено).
“З метою забезпечення інтересів громади міста Києва виникла необхідність щодо демонтажу пам’ятного знаку. Адже у результаті тимчасової окупації державою-агресором частини території України та грубого порушення принципів та норм міжнародного права потрібно захищати інтереси держави у всіх сферах діяльності. Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. У результаті пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і визивають значний суспільний резонанс”, – наголосили в Київраді.
Тепер протягом 30 днів комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходиться пам’ятник, має його демонтувати.
Варто зазначити, що проти демонтажу знаку виступила фракція “Опозиційної платформи — За життя”. Результати голосування (про включення питання до розгляду) на своїй сторінці у Facebook оприлюднив депутат Київради із фракції “Європейської Солідарності” Леонід Ємець.
“Фракція “ОПЗЖ” не голосувала, але це було прогнозовано. Але те, що “Слуги народу” повитягали картки майже всім складом — це цікава реакція”, – написав Ємець.
Під час підсумкового голосування рішення підтримали 80 депутатів.
Пам’ятний знак було встановлено ще у 2001 році. У 2019 році кияни подавали петицію з проханням демонтувати цей монумент, проте вона не набрала необхідної кількості голосів.
Як відомо, в лютому 2016 року Київрада визнала побратимство з 6-ма містами та регіонами Росії недійсним. Йдеться про Москву, Волгоград, Санкт-Петербург, Улан-Уде, Республіку Комі та Махачкалу.
- У квітні цього року в Шевченківському районі Києва на вулиці Симона Петлюри самовільно демонтували будинок Уткіна. Через це було відкрито кримінальне провадження.