Київська міська рада підтримала рішення про демонтаж пам’ятного знаку, встановленого "на честь дружби" міст Києва та Москви.

Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні в четвер, 8 липня, інформує пресслужба Київради.

Вказаний знак встановлений у сквері на вул. Маршала Якубовського і перебуває на балансі комунального підприємства з утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва.

“Через чисельні звернення громадян у Києві демонтують пам’ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, який встановлено у сквері по вул. Маршала Якубовського, 8”, – сказано в повідомленні.

Пам’ятний знак після демонтажу передадуть Голосіївській районній держадміністрації, а потім — до музею тоталітаризму (після того, як такий музей буде створено).

“З метою забезпечення інтересів громади міста Києва виникла необхідність щодо демонтажу пам’ятного знаку. Адже у результаті тимчасової окупації державою-агресором частини території України та грубого порушення принципів та норм міжнародного права потрібно захищати інтереси держави у всіх сферах діяльності. Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. У результаті пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і визивають значний суспільний резонанс”, – наголосили в Київраді.

Тепер протягом 30 днів комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходиться пам’ятник, має його демонтувати.

Варто зазначити, що проти демонтажу знаку виступила фракція “Опозиційної платформи — За життя”. Результати голосування (про включення питання до розгляду) на своїй сторінці у Facebook оприлюднив депутат Київради із фракції “Європейської Солідарності” Леонід Ємець.

“Фракція “ОПЗЖ” не голосувала, але це було прогнозовано. Але те, що “Слуги народу” повитягали картки майже всім складом — це цікава реакція”, – написав Ємець.

Під час підсумкового голосування рішення підтримали 80 депутатів.

Пам’ятний знак було встановлено ще у 2001 році. У 2019 році кияни подавали петицію з проханням демонтувати цей монумент, проте вона не набрала необхідної кількості голосів.

Як відомо, в лютому 2016 року Київрада визнала побратимство з 6-ма містами та регіонами Росії недійсним. Йдеться про Москву, Волгоград, Санкт-Петербург, Улан-Уде, Республіку Комі та Махачкалу.