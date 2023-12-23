Йдеться про памʼятник так званим “учасникам січневого збройного повстання 1918 року”.

Нам десятиліттями навʼязували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу”, — зазначили у КМДА