Сьогодні, 8 грудня, депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари Києва, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зокрема, було затверджено перейменування бульвару Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, у Києві вже перейменували 237 міських об’єктів. Відтак, у листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць. На початку вересня – також близько 40 вулиць. Зокрема, і вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати затвердили перейменування 95 київських вулиць, площ та провулків.

На сьогоднішньому засіданні Київради ухвалили нові назви ще 32 міських об’єктів. Зокрема, перейменували:

У Голосіївському районі:

вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;

провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;

вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;

провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;

вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;

вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;

вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;

бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;

вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;

вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;

вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;

вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;

вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;

вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;

вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;

вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі:

вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;

вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;

вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;

вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;

вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;

вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;

провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;

провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;

вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;

вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.

Нагадаємо, що раніше в Україні створили дорадчий орган – Раду при Міністерстві культури та інформаційної політики України та Українському інституті національної пам’яті, яка буде займатися питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.