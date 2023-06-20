20 червня Київрада дерусифікувала ще дві вулиці у столиці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Він повідомив, що відтепер у Києві вулиця Драгомирова у Печерському районі матиме назву Андрія Верхогляда – українського військового, підполковника 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому у бою з окупантами.

Окрім цього, нову назву матиме одна з вулиць у Голосіївському районі Києва: замість Гвардійської – вулиця Карпатської Січі.

Загалом, нагадав Кличко, у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.