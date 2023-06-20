Джерело: мер Києва Віталій Кличко
Він повідомив, що відтепер у Києві вулиця Драгомирова у Печерському районі матиме назву Андрія Верхогляда – українського військового, підполковника 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому у бою з окупантами.
Окрім цього, нову назву матиме одна з вулиць у Голосіївському районі Києва: замість Гвардійської – вулиця Карпатської Січі.
Загалом, нагадав Кличко, у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.
- У Солом’янському районі Києва вулицю Олександра Пироговського перейменували на честь українського перекладача та шістдесятника – Григорія Кочура.