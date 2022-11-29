У ДТЕК попередили, що сьогодні, 29 листопада, у Києві діятимуть екстрені відключення електроенергії замість стабілізаційних.

Про це повідомили у Telegram-каналі ДТЕК.

Вранці у компанії повідомляли про застосування стабілізаційних відімкнень, однак згодом попередили про екстрені відключення електроенергії у столиці.

“В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють”, – мовиться у зверненні.

Зазначається, що фахівці ДТЕК спільно з фахівцями НЕК “Укренерго” та іншими екстреними службами роблять все для найшвидшої стабілізації ситуації.