У Києві напередодні новорічно-різдвяних свят організували акцію "Нетаємний Санта" для українських військових, відтак кожен охочий може передати подарунки або речі на фронт.

Про це повідомляє “Армія Inform”.

За словами однієї з організаторок акції Вікторії, загалом таких пунктів збору близько п’ятнадцяти. Вони локалізуються не лише в Києві, але й у Львові, Миргороді та Одесі.

“Ми склали спеціальний „вішліст“ (список бажань – ред.) для військових в якому навіть один батончик чи пара шкарпеток — важливі”, – пояснила Вікторія.

Також організаторка розповіла, що українці з будь-яких міст долучаються до цього збору. Попри те, що акція лише почала набирати обертів, вже за тиждень на кожній локації можна побачити повні подарункові скриньки.

Окрім дорослих, до передсвяткової акції активно долучаються й діти. Відтак, вони малюють листівки із привітаннями та побажаннями для українських військових. Усі зібрані речі напередодні Нового року капелани відвезуть до підрозділів у прифронтових областях України.