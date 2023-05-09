У Києві до Дня Європи відкрилась виставка, присвячена відносинам ЄС та України

Сьогодні, 9 травня, до Дня Європи на Хрещатику в Києві відкрилася виставка, присвячена відносинам ЄС та України.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

На стендах розповідається про допомогу Європейського Союзу Україні та шлях України до ЄС. Одну із тем стендів присвячено розвінчуванню міфів про відносини ЄС та України.

У відомстві зазначили, що з першого дня повномасштабного вторгнення РФ, з 24 лютого 2022 року, ЄС підтримує Україну, надає потужну політичну, фінансову, військову та гуманітарну підтримку, а також запроваджує жорсткі санкції проти Росії.

“Європейський Союз допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно. Наші зобов’язання перед вільною та демократичною Україною ніколи не були настільки міцними”, – зауважила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Виставку підготовали представництво Європейського Союзу в Україні та Міністерство культури та інформаційної політики України, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та УІНП.

Зазначимо, що сьогодні, 9 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до Києва, аби відзначити тут День Європи та зустрітися з представниками української влади.

“Добре знову бути в Києві, де цінності, які є важливими для нас, захищаються щодня. Тож це дуже належне місце, щоб святкувати День Європи саме тут”, – йдеться в її повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн привітала рішення президента Зеленського відзначати День Європи 9 травня й в Україні також.