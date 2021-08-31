29 серпня у Києві поруч зі станцією метро «Нивки» та бізнес-центру «Нивки-сіті» загубився котик, на ім'я Анчоус. Пошуки тривають уже другу добу.

#Букви розповідають про перебіг пошуків Анчоуса.

Фото: користувачка “пані мар’яна” у Twitter

Вночі 30 серпня користувачка соціальної мережі Twitter з нікнеймом “пані мар’яна” на своїй сторінці повідомила, що ввечері 29 серпня загубився її котик, на ім’я Анчоус. Це сталося біля станції метро “Нивки” та бізнес-центру “Нивки-сіті”.

“Його легко впізнати по яскравих чорних смужках на хвості і лапках. Знає своє ім’я, але не приходить, якщо покликати. Людей не боїться, зможе підійти до незнайомих, якщо запропонують їжу”,- додала власниця.

Ще кота анчоуса pic.twitter.com/Kv8YfyXk5a — пані маряна (@marianych_) August 30, 2021

Повідомлення назбирало близько п’яти сотень поширень. #Букви також долучилися до пошуків та закликали читачів допомогти.

Причиною зникнення стало те, що кіт вистрибнув з автівки й утік у невідомому напрямку.

Кіт анчоус вистрибнув з машини і втік десь на нивках якщо я його не знайду сьогодні вночі то просто сдохну 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 — пані маряна (@marianych_) August 29, 2021

До пошуків долучилися й кав’ярні, які розміщували оголошення про зникнення біля входу до своїх закладів.

Бариста з кав'ярні поруч навіть приклеїла моє оголошення на штендер біля входу після того як я пішла, а я навіть боялась про щось подібне попросити — пані маряна (@marianych_) August 30, 2021

Також, власниця котика сповістила, що “він точно десь на Нивках”.

“Гарні новини: кіт Анчоус точно десь на території двох бізнес-центрів без старих підвалів і швидкого руху машин, відкритих люків нема. Погані новини: двори, де він може ховатись, за решіткою, а він не відзивається ані на своє ім’я, ані на кскс, тому може сидіти там скільки хоче”,- написала вона.

Гарні новини: кіт анчоус точно десь на території двох бізнес-центрів без старих підвалів і швидкого руху машин, відкритих люків нема

Погані новини: двори, де він може ховатись, за решіткою, а він не відзивається ані на своє ім'я, ані на кскс, тому може сидіти там скільки хоче — пані маряна (@marianych_) August 29, 2021

Власниця відзначила, що це не вперше, коли кіт губився – але минулого разу його пошуки зайняли кілька годин, та він сам повернувся додому.

Коли мені стає екстра плохо я просто згадую історію як ми шукали кота анчоуса години чотири, знайшли в кущах на чиїсь закинутій дачі, він подивився на нас як на довбойобів і пішов в іншу сторону — пані маряна (@marianych_) August 31, 2021

Через кілька годин повернувся додому, наче нічого не сталося — пані маряна (@marianych_) August 31, 2021

Тим часом власниця котика зберігала оптимізм щодо долі улюбленця.

“Хіба може пропасти кіт з таким характером? Я вірю, що він скоро почне звикати до шуму машин і людей, знову перейде в режим повного чіла+розслабона і піде просити у офісних працівників ковбаску з бутерброда”,– написала вона.

Хіба може пропасти кіт з таким характером? Я вірю що він скоро почне звикати до шуму машин і людей, знову перейде в режим повного чіла+розслабона і піде просити у офісних працівників ковбаску з бутерброда 🙏🏻 — пані маряна (@marianych_) August 31, 2021

Наступного дня пошуки продовжились, а деякі принт-сервіси надавали знижку на друк оголошень та зичили якнайшвидше знайти кота.

В "КПІ прінт" на кпі надрукували мої оголошення зі знижкою і побажали знайти кота анчоуса 🥺💔 — пані маряна (@marianych_) August 31, 2021

Але станом на 23:00 31 серпня котик все ще не знайшовся.

Кіт анчоус досі не знайшовся, промзона на нивках це пекло — пані маряна (@marianych_) August 31, 2021

#Букви бажають власниці, щоб її пухнастик знайшовся якнайшвидше цілим та неушкодженим. Та ще довгі роки тішив свою власницю ніжним муркотінням та чудовим рожевим носиком.