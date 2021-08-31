#Букви розповідають про перебіг пошуків Анчоуса.

Фото: користувачка “пані мар’яна” у Twitter

Вночі 30 серпня користувачка соціальної мережі Twitter з нікнеймом “пані мар’яна” на своїй сторінці повідомила, що ввечері 29 серпня загубився її котик, на ім’я Анчоус. Це сталося біля станції метро “Нивки” та бізнес-центру “Нивки-сіті”.

“Його легко впізнати по яскравих чорних смужках на хвості і лапках. Знає своє ім’я, але не приходить, якщо покликати. Людей не боїться, зможе підійти до незнайомих, якщо запропонують їжу”,- додала власниця.

Повідомлення назбирало близько п’яти сотень поширень. #Букви також долучилися до пошуків та закликали читачів допомогти.

Причиною зникнення стало те, що кіт  вистрибнув з автівки й утік у невідомому напрямку.

До пошуків долучилися й кав’ярні, які розміщували оголошення про зникнення біля входу до своїх закладів.

Також, власниця котика сповістила, що “він точно десь на Нивках”.

“Гарні новини: кіт Анчоус точно десь на території двох бізнес-центрів без старих підвалів і швидкого руху машин, відкритих люків нема. Погані новини: двори, де він може ховатись, за решіткою, а він не відзивається ані на своє ім’я, ані на кскс, тому може сидіти там скільки хоче”,- написала вона.

Власниця відзначила, що це не вперше, коли кіт губився – але минулого разу його пошуки зайняли кілька годин, та він сам повернувся додому.

Тим часом власниця котика зберігала оптимізм щодо долі улюбленця.

“Хіба може пропасти кіт з таким характером? Я вірю, що він скоро почне звикати до шуму машин і людей, знову перейде в режим повного чіла+розслабона і піде просити у офісних працівників ковбаску з бутерброда”,– написала вона.

Наступного дня пошуки продовжились, а деякі принт-сервіси  надавали знижку на друк оголошень та зичили  якнайшвидше знайти кота.

Але станом на 23:00 31 серпня котик все ще не знайшовся.

#Букви бажають власниці, щоб її пухнастик знайшовся якнайшвидше цілим та неушкодженим. Та ще довгі роки  тішив свою власницю ніжним муркотінням та чудовим рожевим носиком.