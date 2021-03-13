У суботу, 13 березня, на Парковій дорозі у Києві евакуювали автомобіль марки Nissan, який належить нардепу від “Слуги народу” Олександру Куницькому.

Про це повідомляють #Букви.

За даними Київ Оперативний, нардеп приїхав на з’їзд партії “Слуга народу”, який зараз відбувається у КВЦ “Парковий”. Однак народний обранець так поспішав, що вирішив припаркувати свій автомобіль з порушенням.

Зазначимо, що Олександр Куницький до депутатської кар’єри був відомим блогером zpsanek. Він публікував ролики про те, як діяти, коли водія зупинили поліціянти за відсутності порушення.

За інформацією #Букв, біля КВЦ “Парковий” налічується десятки автомобілів, які припарковані з порушенням правил дорожнього руху. Деякі водії припаркували свої позашляховики прямо на тротуарі, а деякі й зовсім під знаком “зупинка заборонена”.