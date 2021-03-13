Про це повідомляють #Букви.
За даними Київ Оперативний, нардеп приїхав на з’їзд партії “Слуга народу”, який зараз відбувається у КВЦ “Парковий”. Однак народний обранець так поспішав, що вирішив припаркувати свій автомобіль з порушенням.
Зазначимо, що Олександр Куницький до депутатської кар’єри був відомим блогером zpsanek. Він публікував ролики про те, як діяти, коли водія зупинили поліціянти за відсутності порушення.
За інформацією #Букв, біля КВЦ “Парковий” налічується десятки автомобілів, які припарковані з порушенням правил дорожнього руху. Деякі водії припаркували свої позашляховики прямо на тротуарі, а деякі й зовсім під знаком “зупинка заборонена”.
- Раніше #Букви розповідали, що Арахамія, якщо вірити його декларації, не володіє жодним авто. Водночас нардеп визнав, що це автор належить йому.
- За це порушення Арахамію оштрафували на 510 гривень.
- Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія перепросив за те, що припаркував свій незадекларований Land Cruiser на пішохідному переході. Однак при цьому він поскаржився на відсутність особистого водія та погану роботу київських комунальників.